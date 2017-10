Al via mercoledì 1 novembre la 51ma edizione di Lucca Comics & Games che porta in città un pubblico di appassionati e ospiti dal mondo del fumetto, del cinema, delle serie tv, del videogioco e della musica.

Tra i nomi in cartellone spicca innanzitutto quello di Salvatore Esposito; interprete del personaggio di Genny Savastano in Gomorra – La Serie, è anche un grande videogiocatore di Destiny 2. A Lucca Comics & Games incontra i fan per parlare del videogioco durante l’evento Destin(o) da boss (1 novembre, auditorium San Francesco ore 12:00).

Anche il nuovo fenomeno delle musica Ghali fa tappa alla manifestazione lucchese nella prima giornata. L’artista è protagonista per Ubisoft – che presenta Assassin’s Creed Origins – dell’inaugurazione della piramide di vetro al Baluardo San Regolo. Ghali per l’occasione regalerà una inedita performance live per far rivivere l’atmosfera dell’Antico Egitto.

Domenica 5 novembre (cinema Astra, ore 11) infine l’Area Movie di Lucca Comics & Games ospita Zerocalcare, che presenta il nuovo graphic novel Macerie Prime.

A seguire, con gli attori Simone Liberati e Pietro Castellitto, il regista Emanuele Scaringi e il co-sceneggiatore Oscar Glioti, verranno mostrate le prime immagini dal set de La profezia dell’armadillo, dall’omonima lavoro di Zerocalcare. Programma completo sul sito ufficiale di Lucca Comics & Games.