Laura Xmas deluxe: dal 17 novembre la versione speciale dell’album di Laura Pausini , tracklist Cd e Dvd

Laura Xmas Deluxe è la versione speciale dell’album di Natale di Laura Pausini, già disponibile in pre-order su Amazon. Quella che uscirà venerdì 17 novembre in tutti i negozi e su tutte le piattaforme digitali, sarà una versione speciale dell’album uscito nel 2016 con tutti i più grandi classici del Natale rivisitati in chiave swing, in versione italiana e spagnola.

Laura Xmas deluxe contiene un cd con 17 brani come It’s beginning to look a lot like Christmas, Let it snow! Let it snow! Let it snow!, l’intramontabile Jingle bell rock, Have yourself a merry little Christmas, e Jingle bells. Per la prima volta in un unico cd anche i brani in lingua spagnola come Bslanca Navidad, Santa Claus llego a la ciudad, Va a nevar e Noche de paz.

Questa versione inedita contiene anche un dvd, che oltre ai videoclip di Santa Claus is coming to town, Santa Claus llego a la ciudad e Noël blanc, includerà lo speciale inedito in lingua italiana e spagnola Xmas Show, girato al Teatro Ebe Stignani di Imola.

TRACKLIST CD

1. It’s beginning to look a lot like Christmas

2. Let it snow! Let it snow! Let it snow!

3. Blanca Navidad

4. Astro del ciel

5. Santa Claus llego a la ciudad

6. Have yourself a merry little Christmas

7. Va a nevar

8. Santa Claus is coming to town

9. Jingle bell rock

10. Noël blanc

11. Jingle bells

12. White Christmas

13. Feliz Navidad

14. Happy Xmas (war is over)

15. Adeste fideles

16. Noche de Pax

17. Oh happy day

TRACKLIST DVD

– Xmas Show (italian version)

– Xmas Show (spanish version)

– Santa Claus is coming to town (video)

– Santa Claus llego a la ciudad (video)

– Noël blanc (video)