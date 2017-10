La Nazionale Cantanti scenderà in campo sabato 28 ottobre alle 20.45 presso lo stadio Arena Garibaldi di Pisa per l’evento Metti in campo il cuore. Ciao Pa’ per Shalom, IV Memorial Silvio Bonolis.

Tanti gli artisti in campo la sera del 28 ottobre 2017: dal Presidente della Nazionale Cantanti Paolo Belli ad Enrico Ruggeri passando per Clementino, Moreno, Rocco Hunt, Benji e Fede, Briga, Paolo Vallesi, Boosta, Marco Ligabue, Francesco Guasti.

Da una parte la Nazionale Cantanti, dall’altra la Nazionale Calcio Tv capitanata da Paolo Bonolis e che vedrà esibirsi con il pallone fra i piedi anche gli inviati di Striscia La Notizia Jimmy Ghione, Max Laudadio, Luca Galtieri e Moreno Morello oltre Marco Bazzoni e il pisano d’adozione William Catania comici, rispettivamente, di Colorado Cafè e Zelig.

Metti in campo il cuore. Ciao Pa’ per Shalom, IV Memorial Silvio Bonolis è l’evento benefico dedicato alla memoria del padre del presentatore tv che consentirà di raccogliere fondi per le iniziative del Movimento Shalom, la storica associazione con sede a San Miniato da oltre quaranta anni impegnata per sostenere la popolazione africana, in particolar modo i bambini, attraverso interventi a garantire scuola, cure mediche, alimentazione e istruzione.