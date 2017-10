Domenica 29 ottobre, alle 12.00 su Canale 5, appuntamento con Melaverde, programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni condotto dal duo Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding.

Ellen Hidding è in visita nell’azienda leader in Italia e terza in Europa per la coltivazione dei pomodori e la loro trasformazione in passate e concentrati.

Edoardo Raspelli è invece in Val Camonica, a Paspardo in provincia di Brescia, a incontrare le persone che hanno dedicato la loro vita alla montagna: dai sindaci, ai giovani che scelgono di sperimentare attività legate al territorio, agli Alpini.