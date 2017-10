A distanza di alcuni giorni dall’ischemia che ha colpito Fabrizio Frizzi, attualmente in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, arriva la nota ufficiale della famiglia. Ecco il messaggio:

La famiglia Frizzi ringrazia il pubblico, gli amici e la Rai per il grande affetto e l’attenzione dimostrata per le condizioni di salute di Fabrizio.

Fabrizio – nella sua vita personale e professionale – ha sempre tenuto in grandissima considerazione il rispetto per le persone, chiedendo al tempo stesso la massima discrezione per la propria vita privata.

Ed è questo stesso tipo di considerazione che Fabrizio chiede, ora, a tutti coloro che gli vogliono bene, in attesa di rientrare al più presto per tante, nuove ed appassionanti … “GHIGLIOTTINE”!!! 🙂

Forza Fabrizio, siamo tutti con te!