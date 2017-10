È stata posticipata a data da definirsi l’uscita del progetto Quando facevo la cantante (Libera/Artist First), nuova opera discografica in sei capitoli di Antonella Ruggiero.

Questo il messaggio dell’artista sui social: «Cari amici, comunico a coloro che aspettano il mio nuovo lavoro discografico che l’uscita non avverrà a dicembre.

Avrei voluto proporvelo entro le date stabilite, magari per fare un regalo natalizio, ma il lavoro si protrae ancora: la scelta dei brani registrati nel tempo (sono davvero tanti) si è rivelata più impegnativa del previsto e ci occorre più tempo.

So che alcuni di voi, seppur dispiaciuti, attenderanno con pazienza e con la consueta amicizia, così come sono certa, che la nuova proposta musicale non vi deluderà…e ve la dedico sin da ora. Un abbraccio!»