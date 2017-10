È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 43.2017 (dal 20 al 26 ottobre 2017). You’re the Best Thing About Me degli U2 continua a dominare resistendo al pressing di Fino all’imbrunire dei Negramaro (stabili al secondo posto) e a Ti fa stare bene di Caparezza (terzo, +1). Secondo i dati EarOne, al quarto posto sale Fenomenale di Gianna Nannini (quarta, +1) seguita da Katchi degli Ofenbach (quinti, -2), Stavo pensando a te di Fabri Fibra (sesto, +2) e What Losers Do dei Maroon 5 (settimi, +7). Completano la Top Ten She’s On My Mind di JP Cooper (ottavo, +14), What About Us di P!nk (nona, -3) e Friends di Justin Bieber & Bloodpop (stabile in decima posizione). It’s My House di Mika è la più alta nuova entrata della classifica airplay alla posizione 19. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

