Sondaggio Tale e Quale Show: Qual è il tuo concorrente preferito di Tale e Quale Show 2017?

Come ogni anno è tornata una nuova edizione di Tale e Quale Show, popolare programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Vogliamo coinvolgere i nostri lettori in un divertente sondaggio: abbiamo deciso di chiedere a voi utenti del sito quale è il vostro concorrente preferito dell’edizione 2017.

I dodici vip che partecipano all’edizione 2017 di Tale e Quale Show sono: Valeria Altobelli, Edy Angelillo, Federico Angelucci, Filippo Bisciglia, Marco Carta, Claudio Lippi, Alessia Macari, Piero Mazzocchetti, Annalisa Minetti, Dario Bandiera, Platinette, Benedetta Mazza.

Si può votate tutti i giorni per un massimo di 300 voti al giorno ed è possibile votare un solo concorrente in gara, i tre concorrenti più votati formeranno il vostro podio. Per poter votare più volte basta aggiornare la pagina. Il sondaggio apre venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 12.00 e chiuderà alle ore 16.00 del 14 novembre 2017.

Si ricorda che il sondaggio non ha nessuna valenza e nessun valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Ha l’unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione.

