‘Take Me Out’: il dating show condotto da Gabriele Corsi riparte il 28 agosto su Real Time

Riparte, tra novità e conferme, il dating show di Real Time Take Me Out, in onda dal 28 agosto, da lunedì al venerdì alle 20.10 con la conduzione di Gabriele Corsi. La nuova edizione promette colpi di fulmine e due di picche conservando la formula ormai consolidata senza perdere in freschezza.

Nessuna puntata sarà uguale all’altra, con incursioni di ospiti vip e feste a tema al venerdì. Al centro dello studio completamente rinnovato, il single di turno si trova a sfilare davanti a 30 ragazze alla ricerca del principe azzurro.

Ogni round dovrà mettere in mostra doti e passioni del protagonista sotto l’occhio clinico delle concorrenti che decideranno se spegnere o lasciare accesa la propria luce per conoscere meglio il single. E se all’ultima manche saranno più di una le ragazze interessate, sarà l’ambito protagonista a scegliere chi invitare per un appuntamento. Se, invece, a fine gioco le luci saranno inesorabilmente spente (blackout) il conduttore dovrà consolare il concorrente mentre lascia lo studio tutto solo.