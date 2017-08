Fergie: dal 22 settembre il nuovo progetto ‘Double Dutchess’, fuori i primi due estratti. La tracklist

L’energica Fergie, artista da milioni di copie nel mondo e vincitrice di otto Grammy®, torna sulle scene con il suo secondo progetto solista. L’album si intitola Double Dutchess e viene reso disponibile dal 22 settembre per Dutchess /BMG, in una duplice versione. Oltre all’album tradizionale, infatti, esce anche la visual album “experience” Double Dutchess: Seeing Double, entrambe già disponibili in pre-order.

Ad anticipare il lavoro sono ben due i singoli che la superstar ha deciso di lanciare. La prima traccia è Hungry feat. Rick Ross prodotta da Yonni e JP Did This e co-prodotta da Donut; la seconda, invece, è You Already Know feat. Nicki Minaj prodotta da will.i.am.

A proposito della pubblicazione, Fergie ha raccontato: «È finalmente arrivato! Mi ci è voluto molto tempo, tante notti in piedi fino a tardi dopo aver messo a letto mio figlio, lavorando per rendere perfetto Double Dutchess. Mi sembra che rappresenti appieno chi sono sotto ogni aspetto. Volevo fare un visual album, perché qui c’è una storia speciale che è molto vicina al mio cuore. Se dovevo dar vita ad un’etichetta, volevo fare le cose in grande. Questa è appieno la mia visione. Spero che lo amiate tanto quanto lo amo io. Vi vedrò tutti presto on the road.»

Fergie presenterà in anteprima il nuovo lavoro a Rock In Rio in Brasile il 16 settembre durante un concerto trasmesso in diretta streaming su LiveXLive Digital Music Network. Inoltre, le nuove tracce della visual album experience saranno anche protagoniste di una prima serata negli iPic Theaters di tutto il mondo il 20 settembre.

Di seguito la tracklist del disco: 1. Hungry (feat. Rick Ross), 2. Like It Ain’t Nuttin’, 3. You Already Know (feat. Nicki Minaj), 4. Just Like You, 5. A Little Work, 6. Life Goes On, 7. M.I.L.F. $, 8. Save It Til Morning, 9. Enchanté (Carine) (feat. Axl Jack), 10. Tension, 11. L.A.LOVE (la la) (feat. YG), 12. Love Is Blind, 13. Love Is Pain.