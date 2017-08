‘Speciale Love Divina’ su Super! lunedì 28 agosto: Alessio Bernabei intervista Laura Esquivel

Riprende il prossimo 11 settembre alle ore 14.00 su Super! (Canale 47 DTT e 625 di Sky) l’appuntamento con Laura Esquivel e Love Divina, con nuove puntate inedite. Prima, però, l’emittente ha riservato un regalo speciale al pubblico della serie. Va, infatti, in onda lunedì 28 agosto alle 13:50 Speciale Love Divina: Alessio Bernabei intervista Laura Esquivel. La popstar argentina diventa, così, protagonista di un’esclusiva intervista condotta dal “giornalista d’eccezione” Alessio Bernabei.

La chiacchierata fra i due teen idol svelerà i segreti della serie tv e delle canzoni che ne accompagnano le storie. Oltre alla musica, Laura racconterà anche qualcosa in più di sé e del suo personaggio, dai look ai viaggi, dai passatempi preferiti fino ovviamente….all’amore!

«Quando ero piccolissima, a scuola mi sono innamorata tante volte! – racconta Laura Esquivel – Mi ricordo che una volta mi sono sposata con un ragazzino … C’erano anche le mie amiche! Lui mi ha regalato un anello che aveva trovato come sorpresa in un sacchetto di patatine! Ma dopo un mese ci siamo lasciati, e abbiamo restituito gli anelli. Non mi sono mai innamorata di un attore o di un cantante…»

«Io la prima fidanzatina l’ho avuta quando andavo all’asilo – svela, invece, Alessio Bernabei – avevo 4 o 5 anni, avevo i capelli a caschetto. Il nostro modo per dimostrarci l’amore era darci la mano all’uscita della scuola. Quell’anno era uscito Titanic e durante la recita della scuola io ero Jack e lei Rose… Poi alle elementari ciascuno di noi è andato in una scuola diversa…»

Laura Esquivel e Alessio Bernabei parleranno anche dei loro sogni nel cassetto. Quello di Alessio? Debuttare al cinema come attore! Appuntamento, quindi, in tv ma anche online con contenuti esclusivi sul sito supertv.it e sul sito ufficiale della serie lovedivina.it.