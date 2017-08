‘Milano City Gang’: su Vevo il nuovo videoclip di Laioung feat. Isi Noice

“La capitale della moda è la mia casa nuova / Gli altri parlano per se stesso / Sono il nuovo caso, nuovo/ Ho portato la mia gang a Milano / Finalmente posso urlare ‘Ci siamo’ / Ho costruito dei soldati potenti / Tutti diversi persino io al centro / Anche quando non mi vedi, Tripla R nelle strade / E anche quando non mi vedi, non parlo poco dopo accade / Ho dato vita ai miei sogni, le piante vanno annaffiate / Ma ditemi dove andate se non credete in quello che fate”.

Così canta Laioung nel nuovo singolo e video Milano City Gang feat. Isi Noice estratto dall’album Veni, vidi, vici (Sony Music). Il brano, così come la clip, sono l’ennesimo omaggio al capoluogo lombardo tanto caro all’artista trap che, con la sua crew The RRR Mob, l’ha scelta come città d’adozione.

Dai versi di Milano City Gang orgoglio, senso di rivalsa e una dose di ostentazione si incontrano per celebrare la vittoria di chi ce l’ha fatta nonostante le difficoltà. Laioung & Co. si muovono per la città mostrandone diversi aspetti: dalla cultura di strada in zona San Siro al lusso del quadrilatero della moda con le sue costose griffe.