Masterchef Italia: la sesta stagione in chiaro su TV8 da domenica 27 agosto

Arriva su TV8 (al tasto 8 del telecomando) per la prima volta in chiaro la sesta stagione di MasterChef Italia, che va in onda domenica 27 agosto alle 21.15. La gara ai fornelli del cooking show più seguito della televisione, porta in sfida cuochi amatoriali pronti a tutto per conquistare il grembiule della MasterClass. Ai giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco il compito di trovare chi dimostra di avere passione, creatività e competenze tecniche.

Si parte in 150, impegnati in un super casting di fronte alla storica Stazione Centrale di Milano per aggiudicarsi i Live Cooking; da qui, solo chi ottiene almeno tre sì prosegue nella selezione verso l’Hangar, dove arriveranno in 40 cuochi per la prova decisiva. Saranno i 20 migliori ad accedere alla cucina di MasterChef Italia 6.

Tradizione gastronomica italiana e innovazione prendono nuova forma grazie alle personalità dei vari concorrenti. Solo uno sarà il sesto MasterChef italiano e potrà vincere 100mila euro in gettoni d’oro e l’opportunità di pubblicare un libro di ricette originali edito da Baldini & Castoldi.