Joan Thiele: esce il nuovo singolo ‘Armenia’. Videoclip e prossime date live

È disponibile da oggi, venerdì 25 agosto, il nuovo singolo di Joan Thiele dal titolo Armenia, brano scritto e composto in inglese dalla stessa Joan con la produzione a cura della band siciliana Etna, al fianco della cantautrice fin dai suoi esordi. Registrato nel nuovo Red Bull studio mobile il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale visibile sul canale Vevo/YouTube.

Armenia suona esotico e travolgente come la città colombiana che ne dà il nome, dove vive la famiglia paterna di Joan. La Thiele è in tour dal 2 settembre, con un spettacolo originale in cui suona dal vivo diversi strumenti e presenta alcuni brani del nuovo album. Questi gli appuntamenti: 2 settembre – Putignano (BA), Underwood Festival; 9 settembre – Reggio Emilia, Eleva Festival; 22 settembre – Milano, Chiostro museo diocesano; 15 settembre – Londra, Lady Festival @Pop Brixton.