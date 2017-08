Peter Cincotti: dal 13 ottobre il nuovo album ‘Long Way From Home’

Il cantante, autore, compositore e pianista statunitense Peter Cincotti sta per tornare. Arriva, infatti, il 13 ottobre il suo nuovo album dal titolo Long Way From Home, quinto lavoro di studio scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Cincotti negli ultimi due anni.

Per dedicarsi alle dodici canzoni del progetto, Cincotti si è trasferito nel Jersey Shore: «A un certo punto, ogni volta che andavo a dormire, una nuova canzone mi appariva in ogni sogno. – ha raccontato il compositore – Così mi svegliavo e scrivevo. Diverse tracce di questo album sono state scritte in questo modo. Sono arrivato ad un punto in cui non mi sembrava di comporre, ma di scrivere quello che percepivo essere già lì.»

Attualmente impegnato in una tournèe mondiale, Peter Cincotti porterà anche in Italia Long Way From Home che ha già definito come il suo album più personale fino ad oggi. «Mai prima d’ora ho usato il pianoforte in questo modo. Alcuni anni fa ho iniziato ad avere delle idee per un album che portasse un pianoforte più attivo, più ritmico, nel paesaggio della musica moderna.» Attendiamo curiosi.