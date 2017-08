Ligabue pronto a ripartire con il tour ‘Made In Italy – Palasport 2017’. Il calendario autunnale

Dopo la sospensione resa necessaria per sottoporsi all’operazione alle corde vocali e affrontare il pieno recupero, Ligabue si prepara a tornare sui palchi italiani con il suo Made In Italy – Palasport 2017. Il viaggio riparte lunedì 4 settembre dal 105 Stadium di Rimini per terminare il 4 novembre a Cagliari (Fiera).

Di seguito il nuovo calendario del Made In Italy – Palasport 2017: SETTEMBRE 4 settembre – Rimini, 105 Stadium (recupero 10 aprile); 6 settembre – Lugano, Pala Resega (recupero 12 maggio); 8 e 9 settembre – Milano, Mediolanum Forum di Assago (recuperi 4 e 5 aprile); 12, 13, 15, 16 e 18 settembre – Roma, PalaLottomatica (recuperi 12 e 13 aprile, 19, 20 e 21 maggio); 20 settembre – Bari, Pala Florio (recupero 23 maggio); 22 e 23 settembre – Firenze, Nelson Mandela Forum (recuperi 22 e 23 marzo); 25 e 26 settembre – Genova, 105 Stadium (recuperi 25 e 26 marzo); 28 settembre – Reggio Emilia, Pala Bigi (recupero 27 aprile – concerto benefico); 30 settembre – Brescia, Fiera (recupero 1 aprile).

OTTOBRE 1 ottobre – Brescia, Fiera (recupero 2 aprile); 3 ottobre – Jesolo (VE), Pala Arrex (recupero 26 aprile); 5 ottobre – Conegliano (TV), Zoppas Arena (recupero 9 maggio); 7 ottobre – Bolzano, Pala Onda (recupero 19 aprile); 10 e 11 ottobre – Torino, Pala Alpitour (recuperi 28 e 29 marzo); 13 e 14 ottobre – Mantova, Pala Bam (recuperi 6 e 7 maggio); 16 ottobre – Ancona, Pala Prometeo (recupero 24 aprile); 18 ottobre – Pesaro, Adriatic Arena (recupero 20 marzo); 20 e 21 ottobre – Padova, Arena Spettacoli PD Fiere (recuperi 21 e 22 aprile); 23 e 24 ottobre – Trieste, Pala Rubini Alma Arena (recuperi 28 e 29 aprile); 27 e 28 ottobre – Bologna, Unipol Arena (recuperi 7 e 8 aprile); NOVEMBRE 3 e 4 novembre – Cagliari, Fiera “Padiglione E” (recupero del concerto del 26 maggio).