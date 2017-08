Boomdabash: ‘In un giorno qualsiasi tour’ sbarca al Carroponte il 1° settembre

Dopo la lunga cavalcata live estiva, venerdì 1 settembre i Boomdabash portano il loro In un giorno qualsiasi tour al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). Lo show della band reggae italiana porta dal vivo i brani più recenti come l’ultimo singolo In un giorno qualsiasi insieme ai successi consolidati di Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra.

Disponibile dallo scorso 2 giugno, la traccia 2017 è un mix di pop e suoni caraibici e ha accompagnato le sttimane più calde dell’anno. Prima di sbarcare nel milanese, il gruppo è on stage il 24 agosto all’Azzurro Fest di Sciacca (AG). I biglietti per il concerto al Carroponte sono acquistabili in prevendita (10 euro); inizio show ore 21:30.