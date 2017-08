Amatrice nel cuore: il 27 agosto concerto gratuito di Barbarossa con Morandi, Consoli, Mannarino

In occasione del primo anniversario dal sisma che ha colpito il centro Italia, domenica 27 agosto a partire dalle 15.00 nei pressi di Amatrice si svolge il concerto-evento gratuito Amatrice nel cuore. Direttore artistico della manifestazione è Luca Barbarossa, che ha radunato attorno a sè colleghi e amici pronti a dare il proprio appoggio esibendosi nella cornice di un anfiteatro naturale di montagna. Hanno risposto all’appello Gianni Morandi, Carmen Consoli, Irene Grandi, Mannarino e Tosca con il supporto della Social Band (Stefano Cenci alle tastiere, Claudio Trippa e Mario Amici alle chitarre, Emanuele Ciampichetti al basso, Meki Marturano alla batteria).

Il concerto sarà ospitato in Località Cardito (km 28.500 della Strada Regionale 577 del lago di Campotosto), raggiungibile gratuitamente in auto previa richiesta di pass al link http://www.ciaotickets.com/evento/amatrice-nel-cuore. Previsti anche ingressi per i mezzi dei diversamente abili e un’area dedicata in zona concerto. In merito agli aspetti logistici lo stesso Barbarossa invita a condividere l’auto e a prepararsi a una camminata.

«Cercate di venire su con macchine e navette piene, ospitate e fatevi ospitare, attrezzatevi per camminare, siamo a 1300 metri di altitudine in pieno giorno, col sole di agosto e non si potrà parcheggiare a ridosso dell’area prescelta. Zainetti, acqua, panini, scarpe comode. L’acqua verrà distribuita anche dagli organizzatori.

Noi ce la stiamo mettendo tutta per garantire la sicurezza, insieme a SIAE, Prefettura, Amministrazione Comunale di Amatrice, Vigili del fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia Stradale, volontari. Dev’essere una giornata di festa, di memoria e di musica. Attrezzatevi con una busta per portare via i rifiuti che produrrete, dobbiamo lasciare il posto meglio di come lo abbiamo trovato. Daje 🙂»

Informazioni per raggiungere l’evento

Di seguito gli itinerari consigliati dalle autorità competenti per raggiungere il parcheggio di località Cardito e assistere al concerto: