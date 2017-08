Jack Savoretti: dall’8 settembre ‘Sleep No More – Special Edition’ con l’inedito ‘Whiskey Tango’

Impegnato con un fortunato tour in tutta Italia, l’italo-inglese Jack Savoretti ha annunciato la pubblicazione di Sleep No More – Special Edition (Bmg Rights Management/Warner), nuova versione dell’omonimo album contenente anche l’inedito Whiskey Tango che arriva in radio venerdì 1 settembre. Una settimana dopo, dall’8 settembre il disco sarà quindi disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.



A firmare la nuova traccia con il suo appeal accattivante è lo stesso Savoretti mentre Cam Blackwood ne ha curato la produzione. Il repack di Sleep No More comprende un secondo disco con Whiskey Tango e inedite versioni acustiche di brani di repertorio del cantautore. Intanto, l’artista si prepara anche per i prossimi impegni dal vivo.

Dall’8 settembre al 14 ottobre sarà l’ospite d’eccezione della leg europea del Darkness & Light Tour 2017 di John Legend, mentre il 13 settembre sarà sul palco dell’Arena di Verona per festeggiare i vent’anni di carriera di Elisa durante il concerto-evento Together Here We Are.