Battiti Live: 23 agosto, Italia 1. Sul palco anche Gabbani, Meta, Renga, Thomas, Moro e Nesli

Mercoledì 23 agosto, in prime-time su Italia 1, va in onda il quarto appuntamento con Battiti Live, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Dopo la tappa lucana, il gran finale andrà in onda, nella prima serata di Italia 1, il prossimo 30 agosto dalla Rotonda del Lungomare di Taranto.

Sul palco di Melfi (Potenza), nella penultima tappa del festival musicale itinerante di Radionorba, si esibiscono alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale: Francesco Gabbani, Lenny, Ermal Meta, Francesco Renga, Elodie, Thomas, Fabrizio Moro, Jenn Morel, Nesli, L’Aura, Boomdabash, The Kolors. Pronti?