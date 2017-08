Buon compleanno, Cara Delevingne! In un’infografica le scelte di look più iconiche di questi mesi

Nasceva il 12 agosto di 25 anni fa in quel di Londra Cara Delevingne, modella, attrice, cantante, scrittrice, icona di stile e influencer a tutto tondo. Camaleontica come poche altre, Miss Delevingne spegne, dunque, le sue prime 25 candeline e già può guardarsi alle spalle con una certa soddisfazione per la carriera che ha saputo costruire. Famosa per le sue foto come testimonial di brand di moda e cosmetica, Cara non rinuncia al proprio stile neanche nel privato – per quanto possa essere “privata” ogni sua scelta di look… – e a ogni piè sospinto il passaggio dall’hair stylist di fiducia è d’obbligo.

Solo negli ultimi dodici mesi, la Delevingne è passata dalla frangia decolorata per Chanel show alla testa completamente rasata per il film Life In A Year, fino al capello corto biondo dalle sfumature colorate. Il sito Stylight ha raccolto in un’infografica i dodici tagli più cool degli ultimi dodici mesi.

Da settembre 2016 a marzo 2017

Nel settembre 2016, al primo show see-now buy-now di Burberry, Cara sfodera un hairstyle color miele mosso e lungo fino alle spalle ma solo qualche mese dopo, in prima fila alla sfilata di Chanel di marzo 2017, ecco il nuovo taglio. Caschetto mosso e biondo glaciale fanno bella mostra di sé solo per qualche settimana fino a quando alla premiere di Valerian and The City of a Thousand Planets la pettinatura si fa più elegante con i capelli stirati.

Aprile e maggio 2017

Impegnata in un ruolo delicato sul set, Cara mostra un nuovo look nello scorso mese di aprile con una maxi ciocca di capelli tagliata e abbandonata sul pavimento. Ecco allora i tagli super corti dai più svariati colori, platino, rosa e ghiaccio, fino alla completa rasatura per interpretare il ruolo di giovane malata di cancro in Life In A Year.

Il taglio avviene prima dell’appuntamento con il Met Gala, dove la Delevingne mostra la sua testa argentata decorata con applicazioni luccicanti. Stile analogo anche sotto i riflettori degli MTV Movie and TV Awards di Los Angeles ma basta una manciata di giorni per farla apparire su Instagram con lunghi capelli blu (una parrucca, ovviamente) mentre è al doppiaggio di No Frauds di Nicki Minaj.