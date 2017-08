Riki: oltre 50mila views in tre ore per il videoclip di ‘Balla con me’ con Andreas Muller

Il countdown per le Rikers – così si chiamano le sue fan – è finalmente giunto al termine. Dalle ore 9 di venerdì 11 agosto è online il video del singolo estivo di Riki, Balla Con Me, nuovo estratto dall’EP Perdo le parole (Sony Music). Dedicata proprio al suo pubblico, la clip vede protagonisti oltre al giovane talento canoro di Amici anche il collega di ballo e amico Andreas Muller e la modella israeliana Ella Ayalon.

“Cosa ti manca adesso che è estate?”, con queste parole inizia Balla con me, up-tempo che ben si adatta al mood di stagione e racconta di notti spensierate, feste e falò in riva al mare. La regia è a cura di Gaetano Morbioli che ha scelto come location le coste della Puglia.

Con questo video, Riki intende ringraziare le migliaia di fan accorsi durante tutte le tappe del suo instore tour, che da Nord a Sud ha collezionato numeri record. L’album Perdo le parole ha già raggiunto traguardi importanti: Doppio Disco di Platino in un mese, è anche il disco più venduto nel primo semestre 2017 con un primo posto nella Top of The Music Fimi/GfK per otto settimane. E il successo continua il doppio sold out per i prossimi concerti-evento a Milano (15/11) e Roma (18/11).