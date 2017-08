AirPlay Radio: Charlie Puth in vetta, segue Gabbani. Salgono Takagi & Ketra, Benji & Fede e Rovazzi

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 32.2017 (dal 4 al 10 agosto 2017) che vede Attention di Charlie Puth scavalcare Tra le granite e le granate di Francesco Gabbani conquistando, così, il primo posto mentreguadagna una posizione e si ferma al terzo posto Versace on the floor di Bruno Mars. Secondo i dati EarOne in quarta posizione troviamo There’s Nothing Holdin’ Me Back di Shawn Mendes (quarto, +10) seguito da Galway Girl di Ed Sheeran (quinto, +1), L’esercito del selfie di Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa (sesti, +2) e Riccione dei Thegiornalisti (settimi, -4). Completano la Top Ten Tutto per una ragione di Benji & Fede con Annalisa (ottavi, +3), Kissing Strangers dei DNCE (noni, -2) e Volare di Fabio Rovazzi (decimo, +2). La più alta nuova entrata è Get Low di Zedd & Liam Payne alla posizione 95. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].