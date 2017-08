P!nk: il nuovo album ‘Beautiful Trauma’ dal 13 ottobre, fuori il singolo ‘What About Us’. Tracklist

Dopo una lunga attesa, arrivano in questi giorni di mezza estate le prime notizie ufficiali sul nuovo progetto di P!nk. Anticipato dal singolo What About Us – già disponibile negli store digitali -, la superstar torna con l’album Beautiful Trauma, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 13 ottobre (RCA Records).

Settimo album in studio, il lavoro contiene tredici inediti ed è in pre-order nei negozi online; per chi prenota il disco su iTunes o Amazon Music, viene sbloccato in instant download anche il nuovo singolo. Il brano è disponibile anche su Spotify su cui è possibile pre-salvare anche Beautiful Trauma che diventerà automaticamente ascoltabile per intero nella library dal giorno della realese ufficiale.

La traccia è anche in stream su Apple Music, mentre su Vevo è arrivato il lyric video ufficiale. Per “diffondere il verbo” P!nk ha invitato tutti i fan a usare gli hashtag ufficiali #WhatAboutUs e #BeautifulTrauma e dato appuntamento a breve per nuovi aggiornamenti.

Di seguito la tracklist ufficiale di Beautiful Trauma: 1. Beautiful Trauma, 2. Revenge, 3. Whatever You Want, 4. What About Us, 5. But We Lost It, 6. Barbies, 7. Where We Go, 8. For Now, 9. Secrets, 10. Better Life, 11. I Am Here, 12. Wild Hearts Can’t Be Broken, 13. You Get My Love.