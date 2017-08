Gigi D’Alessio: dal 23 ottobre la tournée teatrale ‘Live Tour 2017’, info date e biglietti

Dopo aver lanciato il singolo estivo Benvenuto amore – in radio dal 16 giugno -, Gigi D’Alessio si prepara sul fronte professionale al nuovo show dal vivo, al via il 23 ottobre da Roma. Gigi D’Alessio Live Tour 2017 porta sul palco l’ultimo album dell’artista napoletano, 24.02.1967 (GGD Edizioni srl/Sony Music), così come i maggiori successi della sua carriera, da Non dirgli mai a Un nuovo bacio e Quanti amori.

Ad affiancare Gigi sarà la ormai consueta formazione con Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. I biglietti per le date sono in vendita via ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Di seguito il calendario completo del tour: OTTOBRE 23 ottobre – Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Santa Cecilia; 27 ottobre – Bologna, Teatro Manzoni; 28 ottobre – Legnano, Teatro Galleria; 30 ottobre – Firenze, Teatro Obihall NOVEMBRE 4 novembre – Torino, Teatro Colosseo; 9 novembre – Varese, Teatro Mario Apollonio; 10 novembre – Mantova, Palabam; 16 novembre – Catania, Teatr Metropolitan; 21 novembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi; 24 novembre – Bergamo, Teatro Creberg; 25 novembre – Sanremo, Teatro Ariston DICEMBRE 26 dicembre – Napoli, Palapartenope.