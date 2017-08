‘Hit The Road Man’, 10 agosto: Eros Ramazzotti e Madalina Ghenea ospiti di Pascal Vicedomini

Va in onda giovedì 10 agosto, in seconda serata su Canale 5, il quinto appuntamento con Hit The Road Man, magazine tv, condotto e ideato da Pascal Vicedomini che porta sul piccolo schermo i maggiori protagonisti del cinema, della musica e dello showbiz.

In questa puntata, le telecamere di Hit The Road Man accendono i riflettori su artisti amatisismi della musica e del cinema, tra i quali Eros Ramazzotti e Madalina Ghenea. Tra gli ospiti anche Jerry Calà, Flavio Briatore e Gianluca Vacchi, che ha appena festeggiato i 50 anni.