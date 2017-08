The Script: esce il prossimo 1 settembre l’album d’inediti ‘Freedom Child’, già in pre-order

Arriva a tre anni dal precedente progetto il nuovo album dei The Script che il 1° settembre pubblicano Freedom Child (Columbia) e partono per un tour in UK e Irlanda al via il 21 agosto. Anticipato dal singolo Rain – già disponibile in digitale e in radio -, il disco in uscita promette di essere un viaggio attraverso “nuove avventure sonore” e vede collaborazioni eccellenti sia nella scrittura sia nella produzione.

L’album è stato registrato tra Londra e Los Angeles e a proposito del primo estratto, la band ha raccontato: «Dopo un lungo processo di realizzazione del nostro quinto album, è arrivata proprio alla fine Rain: è una canzone estiva e abbiamo pensato che solo i The Script avrebbero potuto far piovere in estate.»

Ecco la tracklist di Freedom Child: 1. No Man Is An Island, 2. Rain, 3. Arms Open, 4. Rock The World, 5. Mad Love, 6. Deliverance, 7. Divided States of America, 8. Wonders, 9. Love Not Lovers, 10. Eden, 11. Makeup, 12. Written In The Scars, 13. Awakening, 14. Freedom Child.