Circeo Film Arte Cultura 2017: tra i premiati Bernabei, Angiolini e Boni. Ospiti e programma

Gli organizzatori promettono: «Sarà una vera e propria Festa del Cinema». In programma a San Felice Circeo (Latina) dal 23 al 26 agosto 2017, il Circeo Film Arte Cultura è la kermesse culturale a ingresso gratuito che si svolge nelle suggestive Piazza Luigi Lanzuisi e Vigna la Corte. Il cartellone 2017 è ricco di ospiti ed eventi, a cavallo tra cinema, musica, spettacolo e sport con proiezioni e incontri pubblici.

Promossa dal Comune di San Felice Circeo e realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Four Events, la manifestazione è coordinata da Francesca Piggianelli e vanta la direzione artistica del regista Paolo Genovese. Tra gli artisti attesi figurano Ambra Angiolini, Enrico Brignano, Alessio Boni, Anna Foglietta e Marco Giallini.

E ancora Ricky Memphis, Maria Grazia Cucinotta, Marco Belardi, Primo Reggiani, Francesco Montanari, Lillo Petrolo, Enrique del Pozo e tanti altri mentre la conduzione è della rassegna è affidata a Tosca D’Aquino, Matilde Brandi e Flora Canto.

Circeo Film Arte Cultura: Bernabei e Angiolini premiati il 23 agosto



La kermesse viene inaugurata mercoledì 23 agosto con la presentazione ufficiale dell’edizione presso il Cinema Anna Magnani alla presenza di Piero Villaggio, che ricorderà il padre Paolo, e con il direttore di Cinema e libri, Giovanni Fabiano. I due protagonisti riceveranno in serata il Premio Speciale per la Letteratura e in tale occasione sarà presentato anche il Premio Paolo Villaggio 2018 – Un libro per il cinema.

Dopo l’omaggio al grande cinema italiano con la proiezione di Figli del set, dalle ore 21:00, in piazza Luigi Lanzuisi, vanno in scena le premiazioni alle eccellenze italiane e internazionali con i premi all’attore e cantante spagnolo Enrique del Pozo, il Premio per la musica ad Alessio Bernabei e il Premio speciale per lo sport al pugile Emiliano Marsili. Premiata anche Ambra Angiolini, che riceverà il premio come Miglior Attrice dell’Anno mentre al film di Michele Placido 7 minuti viene riconosciuto il Premio per il Miglior film sociale.

Il 24 e 25 agosto ospiti Marco Giallini, Primo Reggiani e Alessio Boni

Giovedì 24 agosto, nei giardini di Vigna La Corte, è invece in programma un incontro con Marco Giallini e Paolo Genovese mentre durante la serata, in piazza Lanzuisi, viene proiettato il corto L’ultimo pescatore di Gianluca della Monica, presente con il protagonista Mirko Alivernini. Nuove premiazioni avranno, quindi, luogo in coda alla proiezione: alla presenza del regista Roberto Capucci e di Ricky Memphis, Primo Reggiani, Francesco Apolloni e Francesco Montanari, il road movie Ovunque tu sarai, riceverà infatti il Premio Miglior Opera Prima. Special guest della serata, Lillo Petrolo.

La serata di venerdì 25 agosto, alla Vigna La Corte, è invece dedicata all’incontro speciale con l’attore Alessio Boni cui seguirà la proiezione del corto sul mare Goccia, alla presenza della regista Serena Di Marco e dell’attore Gianmarco Bellumori. In chiusura, spazio al film campione al botteghino Perfetti sconosciuti, alla presenza di Paolo Genovese e degli attori Anna Foglietta e Marco Giallini.

Gran finale il 26 agosto con Maria Grazia Cucinotta ed Enrico Brignano

La chiusura del Circeo Film Arte Cultura 2017, sabato 26 agosto, alle ore 19:00 presso Vigna La Corte, è affidata all’incontro speciale con l’attore Ninni Bruschetta e, dalle ore 21:00, in piazza, alle premiazioni di Maria Grazia Cucinotta e Nando Moscariello ai quali vanno i riconoscimenti per la loro attività come fondatori della scuola di cinema Action Academy).

Presenti anche Alessio Boni, il produttore Marco Belardi, la stilista Raffaella Frasca (riceverà il Premio per la Moda), Gennaro Marchese (premiato per il trucco e parrucco) ed Enrico Brignano, che riceverà il Premio Speciale Cinema Tv e Commedia e sarà omaggiato con la proiezione del film Ci vediamo domani di Andrea Zaccariello.