The Killers: il nuovo album ‘Wonderful Wonderful’ dal 22 settembre, la tracklist

Già disponibile in pre-order, Wonderful Wonderful è il nuovo album dei The Killers, in uscita nei negozi tradizionali e in digitale dal 22 settembre su etichetta Island Records. Con la produzione di Jacknife Lee, il disco è stato registrato tra Las Vegas e Los Angeles e comprende gli inediti The Man e Run For Cover, instant gratifications per che preordina su iTunes.

Di seguito la tracklist completa: 1. Wonderful Wonderful, 2. The Man, 3. Rut, 4. Life To Come, 5. Run For Cover, 6. Tyson vs Douglas, 7. Some Kind Of Love, 8. Out Of My Mind, 9. The Calling, 10. Have All The Songs Been Written?. La versione deluxe comprende anche: 11. Money On Straight, The Man (Jacques Lu Cont Remix), 12. The Man (Duke Dumont Remix). La band sarà impegnata per i prossimi mesi in un lungo tour tra concerti e Festival.