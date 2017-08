L’Aura: dal 18 agosto il nuovo singolo è ‘La meccanica del cuore’ ispirato al libro di Malzieu

Arriva in radio venerdì 18 agosto il nuovo singolo di L’Aura, La meccanica del cuore, secondo estratto dal nuovo disco Il contrario dell’amore atteso per il prossimo 22 settembre (Time Records). «Liberamente ispirata all’omonimo libro di Mathias Malzieu, La meccanica del cuore è un inno alla fragilità – racconta la cantautrice – Come il protagonista del libro, anche io sono stata dotata di un delicatissimo cuore, un meccanismo perfettamente calibrato. Finché un’emozione non ne turba il movimento, questo è certo.

Finché gelosia, rabbia o tristezza non fanno il loro ingresso trionfale, scardinando ogni difesa. In quel momento l’unica cosa da fare è accettare la follia intrinseca di ogni relazione sentimentale: quella stessa follia che noi scambiamo per amore, e che permea il nostro stato di innamoramento totale».

Dopo la pubblicazione del video I’m An Alcoholic, primo brano ad anticipare il progetto, l’artista annuncia anche il pre-order dell’album disponibile dallo stesso 18 agosto con alcune instant gratifications. Il preacquisto su iTunes sblocca, infatti, i singoli La meccanica del cuore e la sua versione inglese Apologize, oltre al primo singolo estratto dal disco, I’m An Alcoholic.