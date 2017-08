Festival Show, 18 agosto: a Lignano Sabbiadoro Patty Pravo, Riki, Chiara, Dear Jack, L’Aura e altri

Dopo aver fatto ballare Caorle – dove ha registrato oltre 20 mila presenze – e Bibione, continua il viaggio musicale di Festival Show, che il 18 agosto arriva a Lignano Sabbiadoro (UD). Alla Beach Arena, la manifestazione sfodera un cast d’eccezione per la sua unica tappa in Friuli Venezia Giulia: sul palco Chiara, Dear Jack, Patty Pravo, Riki, Gli Autogol + Dj Matrix, L’Aura, GionnyScandal, Leave The Memories e Roshelle.

A Lignano, inoltre, si fidano, per la categoria artisti emergenti, la cantante anconetana Eva e da Cagliari Maurizio di Cesare (già protagonista di The Voice nel 2015). La conduzione, come sempre, è affidata a Giorgia Surina al fianco di Paolo Baruzzo, storico protagonista della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella.

Tutte le tappe sono gratuite per il pubblico le offerte sono libere destinate alla Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Inoltre Festival Show sostiene i volontari AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) presenti nelle piazze per dare informazioni correttamente sul tema della donazione e del trapianto di organi.