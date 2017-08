Clementino non si ferma, aggiunti nuovi concerti. Il calendario del ‘Vulcano Summer Tour’

Estate in tour per Clementino, che non si ferma alle date già annunciate e aggiunge nuovi appuntamenti live in tutta Italia. Accompagnato dal noto dj e produttore TY1, il rapper napoletano fa tappa anche Contursi Terme (SA), Satriano di Lucania (PZ), Francavilla Fontana (BR), Benevento, San Marzano sul Sarno (SA) e Atripalda (AV).

Vulcano Summer Tour propone dal vivo tutti i brani tratti dall’ultimo disco di Clementino uscito lo scorso 24 marzo su etichetta Universal, ripercorrendo al contempo tutti i suoi maggiori successi.

Di seguito i prossimi concerti e il calendario aggiornato: AGOSTO 5 agosto – Trentola Ducenta (CE), Gobber Expo; 6 agosto – Celle di Bulgheria (SA), Piazza Umberto I; 8 agosto – Contursi Terme (SA), Piazza Garibaldi; 11 agosto – Rossano Calabro (CS), Stadio Comunale; 12 agosto – Terralba (OR), Gavina Summer Festival; 13 agosto – Roccadaspide (SA), Festival dell’Aspide; 17 agosto – Presicce (LE), Festival i colori dell’Olio; 18 agosto – Satriano di Lucania (PZ), Lucania Etnofolk;