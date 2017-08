Battiti Live 2017: 2 agosto, italia 1 con Riki, Mannoia, Nek, Zilli, Thompson, Chiara, Sylvestre e altri

Approda per la prima volta su Italia 1 il tour di Battiti Live, kermesse musicale itinerante di Radionorba che negli anni è diventata un evento imperdibile ed importante a carattere nazionale.

Mercoledì 2 agosto, in prime-time su Italia 1 i due conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci salgono sul palco di Bari per dare il via alla rassegna con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana ed internazionale.

Tra gli altri, si esibiscono Fiorella Mannoia, Nek, Nina Zilli, Jake La Furia, Alex Britti, Mario Venuti. Spazio anche alle star più giovani del nostro panorama discografico: Riki, Michele Bravi, Ghali, Chiara, Sergio Sylvestre. Dagli Stati Uniti arriva Jasmine Thompson e dal Brasile arriva il dj Alok, che sta facendo ballare il mondo con la hit Hear me now.

I prossimi appuntamenti televisivi con Battiti Live, nella prima serata di Italia 1, sono: il 9 agosto da Nardò, il 16 agosto da Andria, il 23 agosto da Melfi, il 30 agosto da Taranto.