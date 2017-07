Per la prima volta in Italia il musical ‘La La Land in concert’ con orchestra sinfonica. Info e biglietti

Dopo aver sbancato al cinema e al botteghino, la magia di La La Land arriva anche nei teatri italiani. Per la prima volta, infatti, La La Land in concert sbarca nel Belpase per due appuntamenti: il 5 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova e il 7 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Lo spettacolo prevede una proiezione con concerto dal vivo, grazie all’orchestra sinfonica in sincronia con il film. A teatro si potrà, così, gustare la pregevole colonna sonora vincitrice del Premio Oscar eseguita in maniera integrale.

INFORMAZIONI e BIGLIETTI 5 ottobre – Padova, Gran Teatro Geox / Inizio Concerto: 21.00 / Prezzi biglietti: Poltronissima Gold: 60+9 ddp, Poltronissima: 45+7 ddp, Platea Num: 35+5,5 ddp, Poltrona I LIV: 38+5,5 ddp, Poltrona II LIV:26+4 ddp / Prevendite autorizzate TicketOne, WOL, Unicredit, Phoenix: Banca del Veneziano e Casse Rurali del Trentino

7 ottobre – Milano, Teatro degli Arcimboldi / Apertura Porte: 19.30, Inizio Concerto: 20.30 / Prezzi biglietti: Platea bassa gold – € 70,00 + prevendita, Platea bassa – € 70,00 + prevendita, Platea alta – € 60,00 + prevendita, Prima galleria – € 45,00 + prevendita, Seconda galleria – € 35,00 + prevendita / Prevendite autorizzate TicketOne.

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 28 luglio su ticketone.it, dalle ore 10.00 di lunedì 31 luglio in tutti i punti vendita TicketOne e nelle prevendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.