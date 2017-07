‘Nesli presenta Francesco Tarducci’: a novembre due concerti-evento per un nuovo viaggio live

Dopo averlo visto sul palco del Festival di Sanremo e ai fornelli di Celebrity Masterchef, Nesli torna sul palco dal vivo con un due concerti-evento dall’emblematico titolo Nesli presenta Francesco Tarducci. L’artista, infatti, ha annunciato due date live per il prossimo mese di novembre: 23 novembre – Milano, Fabrique e 24 novembre – Roma, Orion. Gli show promettono di regalare un’atmosfera raccolta e intima per apprezzare la musica del cantautore.

Da La fine (2009) – il brano con cui Tarducci si afferma definitivamente con la sua scrittura personale tra pop e rap – a oggi, l’artista ha accompagnato il suo pubblico attraverso un percorso di metamorfosi musicale che si è pienamente compiuta con l’ultimo album Kill Karma (La mente è un’arma). Il disco completa, infatti, il progetto iniziato con Andrà tutto bene (2015) e passato attraverso la tappa intermedia di Kill karma (2016) di cui il capitolo finale rappresenta la chiusura di un cerchio.

Anche per questo motivo, i due live annunciati sembrano presentarsi come l’inizio di un nuovo viaggio, in cui Nesli porta sulla scena Francesco Tarducci senza bisogno di altro se non di se stesso. I biglietti per i due show sono in prevendita a partire dalle ore 11.00 di lunedì 31 luglio 2017 su TicketOne.it e in tutti i punti vendita autorizzati.