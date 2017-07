Nina Zilli: ecco cover e tracklist del nuovo album ‘Modern Art’, in uscita l’1 settembre

Anticipato dal singolo Mi hai fatto fare tardi, lanciatissimo in AirPlay e introdotto da una serie di presentazioni social di volti celebri, Nina Zilli ha annunciato l’uscita del nuovo album per l’1 settembre. Si intitolerà Modern Art e, nato tra la Giamaica e l’Italia, promette suoni urban-tropical con accenni reggae e rap. Un bel mix di energia e positività che mette al centro l’amore sia a due sia individuale contro ogni paura.

Modern Art rappresenta per la Zilli un nuovo passo di una carriera in costante evoluzione, che ha fatto della metamorfosi uno dei propri punti di forza. A testimoniare questo nuovo capitolo sono undici brani interamente scritti da Nina con giovani autori, mentre alla produzione spicca il nome di Michele Canova. Nel booklet tutti i testi delle canzoni sono tratti da un taccuino manoscritto e illustrato dall’artista che porta il suo pubblico direttamente alle radici del progetto.

Di seguito la tracklist: 1. Domani arriverà (modern art), 2. Ti amo mi uccidi, 3. 1XUnattimo, 4. Mi hai fatto fare tardi, 5. Il punto in cui tornare, 6. Notte di luglio, 7. Butti giù feat. J-Ax, 8. Il mio posto qual’è, 9. IGPF, 10. Sei nell’aria, 11. Per un niente, 12. Come un miracolo.