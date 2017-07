Soundtrack Stars Award: Paola Turci giurata d’eccezione a Venezia

Ci sarà anche Paola Turci a Venezia 74, in veste di giurata d’eccezione per il Premio Collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica Soundtrack Stars Award, che torna al Lido per la sua quinta edizione. Come membro della giuria, la cantautrice ha il compito di rappresentare il mondo dello Spettacolo e in particolare l’ambiente della musica per selezionare la migliore colonna sonora tra le opere in Selezione Ufficiale. Alla Turci, inoltre, l’onore di consegnare il Premio alla Carriera di quest’edizione.

A decretare l’autore piú meritevole del 2017, sarà la giuria SNGCI guidata da Laura Delli Colli (Presidente del Sindacato), che insime a Paola Turci valuterà le opere in rassegna affiancate da Antonella Nesi (Adnkronos), Stefania Ulivi (Corriere della Sera, Corriere.it) e Giuseppe Fantasia (Huffington Post). La cerimonia di consegna è prevista per venerdì 8 settembre alle ore 15.00 presso l’Italian Pavilion – Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior.

Paola Turci

Cantautrice e musicista, Paola Turci è da sempre grande amante del cinema e le sue canzoni sono state spesso composte o scelte per molti film italiani. Particolarmente felice di prendere parte alla Mostra del Cinema, Paola arriva a Venezia coronando un anno fortunato che ha inaugurato con il ritorno sul palco del Festival di Sanremo con Fatti bella per te e sta celebrando con un tour estivo in tutta Italia. Il suo ultimo brano in rotazione radiofonica è la cover dello storico brano di Anna Oxa Un’emozione da poco.