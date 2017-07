Sarà Katy Perry a condurre gli ‘MTV Video Music Awards’ 2017: «Sarò la vostra moonwoman»

La notizia arriva in questo giorno di mezza estate: MTV ha, infatti, annunciato che sarà la superstar Katy Perry a condurrà gli MTV Video Music Awards 2017 live dal “Fabulous” Forum di Inglewood, California, domenica 27 agosto. In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto alle 2.00 su MTV (canale 133 di Sky), anticipato dal pre-show a partire dall’1.00, e in replica nei giorni seguenti in prima e seconda serata sempre su MTV (Sky 133).

La cantante pop amata in tutto il mondo si esibirà anche sul palco dei VMAs, dove già è tra le stelle con il maggior numero di nomination all’attivo (ben cinque). «Mi sto allenando con MTV in assenza di gravità, mangiando il gelato per astronauti, e sono in una chat di gruppo con Buzz Aldrin e Neil deGrasse Tyson – ha detto Katy Perry – Venite tutti il 27 agosto, sarò pronta per essere la vostra moonwoman! Preparatevi all’impatto ragazzi.»

«Siamo entusiasti di avere il fenomeno globale Katy Perry come conduttrice e performer dei VMAs 2017 – Bruce Gillmer, Head of Music and Music Talent, Global Entertainment Group, Viacom – È un’artista all’avanguardia nella cultura musicale e la persona perfetta per condurre lo show di quest’anno che promette di essere uno tra gli spettacoli più vari e pieni di musica nella storia dei VMA.»