Benji e Fede: è uscito il singolo Solo por una razon con le Sweet California

Esce oggi, venerdì 28 luglio, in Italia e nel mercato latino Solo por una razon, la versione spagnola di Tutto per una ragione, la hit estiva di Benji & Fede che vede la partecipazione di Annalisa e che ha ottenuto il Disco d’oro dalla Fimi per le vendite.

La versione spagnola è stata registrata con la famosa girl band Sweet California che, con all’attivo tre album di successo, sono state consacrate astri nascenti della musica spagnola. Da oggi è online anche il video di Solo por una razon che vede Benji & Fede e le Sweet California in una serata tra amici in una splendida villa a Madrid in un’atmosfera tipicamente estiva. Da rivelazione della musica italiana Benji & Fede si stanno ora confermando anche un vero e proprio duo da hit.