Mick Jagger pubblica a sorpresa due inediti e canta il senso di vulnerabilità di una nazione

A poche ore dal suo 74esimo compleanno, Mick Jagger ha pubblicato due brani inediti dal titolo Gotta Get A Grip e England Lost. I singoli sono – racconta la star – il risultato «dell’ansia e la consapevolezza di non conoscere il cambiamento politico in atto» e, attraverso anche un tocco ironico e pungente, esprimono quel senso di confusione di fronte al momento storico non solo di una nazione ma della società intera. La riflessione coinvolge, così, media, uomini di potere, le guerre e scandali della politica.

England Lost

Il brano si serve della metafora di una partita di calcio per raccontare un paese che vive un bivio politico. Racconta Jagger: «Si tratta di una squadra di calcio inglese che sta perdendo. Tuttavia, mentre scrivevo il titolo sapevo che la canzone sarebbe stata più di questo. Parla della consapevolezza di vivere un momento molto difficile della nostra storia. Parla della consapevolezza di non sapere dove ci troviamo e della sensazione di insicurezza; mi sentivo nella medesima maniera mentre scrivevo il testo della canzone.

Ovviamente le parole sono scandite da una grande quantità di umorismo perché non amo nulla di troppo eccessivo, tuttavia non manca il senso di vulnerabilità caratteristico della nostra situazione come nazione. Mentre componevo England Lost, immaginavo di collaborare al brano con un rapper britannico … Skepta è arrivato al momento giusto e mi sono innamorato fin da subito del suo lavoro.»

Gotta Get A Grip

In Gotta Get A Grip, invece, Mick getta nei suoi versi lo spirito più ribelle per fare emergere, con un sound elettrico, i problemi derivanti dalla guerra e dagli scandali politici. «Il messaggio cruciale del brano – dichiara Jagger – penso che sia nonostante tutto quello che sta succedendo devi prendere in mano la tua vita, essere te stesso e cercare di creare il tuo destino.»

I due brani sono disponibili nei formati Vinile Double A side limited edition 12”, CD, digital download e piattaforme streaming dove sono disponibili le due tracce più i remix e featuring ufficiali.