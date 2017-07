Anastacia: dal 28 luglio il singolo ‘Caught In The Middle’, che anticipa il nuovo album ‘Evolution’

Arriva in radio e negli store digitali venerdì 28 luglio Caught In The Middle, il nuovo singolo di Anastacia che anticipa il prossimo album di inediti Evolution in uscita per Universal Music e in pre-order dallo stesso giorno del radiodate. «Non ho mai dato nulla per scontato – ha raccontato Anastacia – ho sempre dovuto lottare, ma solo quando lavori e credi davvero in qualcosa riesci ad apprezzarlo per davvero.»

Dal debutto nel 2000 con il disco Not That Kind, Anastacia ha regalato hit internazionali come I’m Outta Love, Left Outside Alone e I Belong To You, in duetto con Eros Ramazzotti. Ultima collaborazione, in ordine di tempo, è stata quella con Umberto Tozzi per la rivisitazione del classico Ti Amo.

Modello femminile per grinta e carisma, Anastacia ha sempre saputo trasformare i momenti più difficili in forza per ripartire, testimoniando in musica gli alti e bassi della vita. In quasi venti anni di carriera la star amatissima in Italia ha dato prova di un estro camaleontico e innovativo, che esalta una voce rock potente e inconfondibile.