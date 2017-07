Giovedì 27 luglio va in onda, in seconda serata su Canale 5, il terzo appuntamento con Hit The Road Man, magazine tv, condotto e ideato da Pascal Vicedomini che porta sul piccolo schermo i maggiori protagonisti del cinema, della musica e dello showbiz.

In questa puntata, le telecamere di Hit The RoadMan incontrano artisti del calibro di Gerard Butler, Massimo Ranieri, Lorella Cuccarini, Nina Zilli e Gianni Morandi.