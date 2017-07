Fifth Harmony: il terzo album in uscita il 25 agosto. L’annuncio sulla rete NBC e sui social

Qualche settimane fa hanno puublicato Down feat. Gucci Mane – brano uscito il 2 giugno e salito subito sul podio della chart singoli americana – ed ecco che, direttamente dal piccolo schermo e dai social le Fifth Harmony hanno annunciato l’arrivo del loro omonimo terzo album. Disponibile dal 25 agosto per Syco/Epic Records, il progetto è stato ufficializzato nella notte di lunedì 25 luglio dopo il debutto dal vivo durante al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon sulla rete nazionale NBC.

La band multi-platino al femminile ha voluto lavorare al fianco di partner storici ma anche con nuovi producer come Stereotypes, Skrillex, Poo Bear, Monsters and Strangerz, Ester Dean e Tommy Brown, solo per citare alcuni nomi. Mai scontate né tantomeno uguali a se stesse, le Fifth Harmony riversano nelle nuove tracce l’energia e la passione maturate durante il periodo di lavorazione.

La maggior parte del disco vede la firma di Ally, Dinah, Lauren e Normani i quali hanno enfatozzato le voci delle singole cantanti così come la loro armonizzazione corale e il loro appeal durante le performance. E chissà che cosa le Fifth Harmony stanno preparando per il loro pubblico…