Estate di conferme per i Vhsupernova pronti a volare negli USA: «Sul palco siamo una cosa sola»

Il 15 luglio 2017 non sarà certo una data che i Vhsupernova potranno dimenticare facilmente. Perché in questo giorno, il giovane trio milanese – Giulia Bonaccorsi, Margherita Carbonell e Calogero Cacciatore – ha staccato il suo biglietto per gli USA aggiudicandosi il Ladislao Festival a Guardiagrele (CH) con cui il prossimo 10 settembre voleranno al Master Theatre di Brooklyn.

A portarli oltreoceano è il singolo Con Celentano (in vacanza), che ha vinto la kermesse organizzata da Alfredo Scogna conquistando il Direttore Artistico di Radio Italia Antonio Vandoni. Per i Vhsupernova si spalancano, così, le porte della Grande Mela dove si terrà la finale del Festival della Musica Italiana di New York e saranno sul palco con altri nove concorrenti.

Up-tempo dal pop moderno e tratti tropical sound, Con Celentano (in vacanza) rappresenta uno dei volti dei Vhsupenova che con questa traccia regalano un evidente tributo al cantautore italiano. Abbiamo chiesto ai ragazzi qualcosa in più sulla canzone e sulle emozioni di questo periodo. Ecco che cosa ci hanno raccontato.

Innanzitutto, complimenti per questo passo importante! A portarvi a NY è un pezzo dal titolo curioso: come descrivereste il brano?

Vhsupernova : Con Celentano (in vacanza) ha un sound fresco ed estivo e questo per noi è un modo nuovo per sperimentare con i nostri strumenti. La voce è accompagnata dalla marimba e dal contrabbasso e da vari synth nel break strumentale. Nel brano, inoltre, facciamo un palese riferimento al grandissimo Adriano Celentano e parliamo della voglia di andare vacanza per poter sognare ed essere spensierati. È qualcosa che nelle città, piene di impegni e spesso ipocrisia e sorrisi di circostanza, ci riesce poco.

Da quale idea siete partiti per costruire la traccia?

Cal Il brano nasce una mattina di aprile, quando appena sveglio iniziai a suonare il riff al piano (che poi sarebbe diventato marimba) e mi venne questa idea di includere qualcosa che rimandasse alla famosissima Azzurro interpretata da Adriano Celentano. Buttata giù l’idea mandai una nota audio a Giulia e Marghe. Loro si mostrarono subito entusiaste del pezzo e lo completammo insieme qualche giorno dopo.

Beh, quell’idea si è rivelata vincente. Che emozioni avete provato quando avete sentito pronunciare il vostro nome come vincitore?

Marghe È stato gratificante e soddisfacente data la passione e la fatica che stiamo investendo in questo progetto da tempo.

Cal “Il vincitore del Ladislao Festival: Vhsupernova!” Io sono rimasto fermo immobile, tipo sotto shock! Sono molto soddisfatto e orgoglioso del lavoro che stiamo facendo, sopratutto perché stiamo raggiungendo questi traguardi da soli. Siamo autoprodotti, curiamo tutto noi, dal sound all’immagine, quindi questa vittoria è stata una conferma!

Gulia Emozione pura. Pur non essendo una dalla lacrima facile, devo ammettere che sentire il nostro nome annunciato da Antonio Vandoni di Radio Italia è stato una gran soddisfazione. Vorremmo ringraziare Alfredo Scogna che ha organizzato e curato il Ladislao Festival con umanità e professionalità.

E, adesso, che cosa vi aspettate dall’esperienza newyorkese?

Giulia Mi aspetto che il nostro progetto possa arrivare alle persone, che sono i primi fruitori del nostro lavoro. Mi piacerebbe far emergere il progetto Vhsupernova e ci impegneremo al massimo dando il nostro meglio per vincere!

Cal e Marghe Vincere (ridono, ndr)! Sarà un momento di crescita e di forte esperienza lavorativa per noi che siamo un gruppo, ma che sul palco siamo una cosa sola.

E a breve giro, si è aggiunta anche un’ulteriore conferma per la band, tra i finalisti di BMA – Bologna Musica d’Autore; le semifinali, condotte in diretta streaming da Red Ronnie, hanno definito una rosa di nove candidati per un contratto con Fonoprint con cui realizzare un EP e un videoclip. In attesa di vedere il trio in quel di New York (la serata dovrebbe essere trasmessa su Rai1), il loro ultimo brano è Spirali d’inchiostro, colonna sonora de I viaggi di Marcobalto. In fondo, chi ben comincia è già a metà dell’opera. Non si dice così?