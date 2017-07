Dua Lipa: 40 milioni di views in due settimane per il videoclip di ‘New Rules’, in radio dal 28 luglio

Si intitola New Rules il nuovo singolo della popstar UK Dua Lipa. In radio da venerdì 28 luglio, il brano è già disponibile online con il suo videoclip ufficiale che, a due settimane dalla pubblicazione, ha superato 40 milioni di visualizzazioni. Ambientato a Miami sotto la direzione di Henry Scholfield, il video – incentrato sull’amicizia – coinvolge diverse ragazze in una coreografia cui partecipa la stessa artista che arriva a camminare sull’acqua.

Come i precedenti Be The One (Disco di Platino FIMI/Gfk) e Hotter Than Hell, anche New Rules fa parte dell’album d’esordio della cantante pubblicato lo scorso 2 giugno per Warner Music. Negli ultimi mesi, grazia alla sua voce importante e alle hit centrate, Dua Lipa sta portando a casa un successo dopo l’altro, con numeri da record sui social e in rete. Di recente, poi, si è esibita a Glastonbury e sarà presto in tournée con Bruno Mars per il suo 24Magic tour.