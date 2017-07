Cixi: il nuovo album di inediti è ‘Chissà cosa dirà mio padre’, fuori il primo singolo.Video

Forse ricorderete il suo nome per la partecipazione a X Factor 2012 e qualche singolo qua e là, ma ora Eleonora Bosio, in arte Cixi, debutta sulle scene musicali con il suo primo album di inediti dal titolo Chissà cosa dirà mio padre (Sony 2017). Prodotto ed arrangiato da Alex Bagnoli, il progetto fa rima con pop e melodie catchy dal sapore moderno oltre che con una buona dose di ironia.

Ad anticipare il disco è il singolo Una cosa sola, scritto da Alex Bagnoli, Marco Baroni e la stessa Eleonora. Con dovizia di particolare e grande attenzione ai testi, l’artista condivide un mondo – quello di una ventunenne di oggi – che racconta in modo scanzonato e divertente. Non mancano, poi, incursioni nei sentimenti come l’amore e l’amicizia ma anche la paura (come nella traccia 118, ispirata a un fatto di violenza realmente accaduto).