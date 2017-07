Il Cile: svelate via social, con il contributo dei fan su Spotify, cover e tracklist del nuovo album

Dopo essere stato anticipato dal video La fate facile e dal singolo ufficiale Era bellissimo, Il Cile ha svelato sui propri canali social cover e tracklist del nuovo album in uscita il prossimo 8 settembre (Universal Music).

La fate facile – questo il titolo del terzo progetto in studio – si compone di dieci tracce in cui i sentimenti d’impronta autobiografica diventano trama comune in cui trovare anche un po’ di sé e del proprio vissuto.

Di seguito la tracklist resa pubblica con l’aiuto dei fan che hanno ascoltato su Spotify il singolo già in rotazione radiofonica: 1. La fate facile, 2. Buttami via, 3. La danza delle notti, 4. La cenere dal cuore, 5. ll lungo addio, 6. Da domani, 7. Era bellissimo, 8. Qui per te, 9. Quando la città dorme, 10. Mamma ho riperso l’aereo.