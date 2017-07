Wind Summer Festival: 25 luglio 2017, puntata finale, gli ospiti

Martedì 25 luglio 2017 in prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105 andrà in onda la quarta puntata ed ultima puntata del Wind Summer Festival, condotto da Alessia Marcuzzi, accompagnata per la prima volta da Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia.

I grandi ospiti che saranno sul palco nella puntata: Il Volo, Giorgia, Francesco Renga, Nek, 2Cellos, Ofenbach, Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, Benji & Fede e Annalisa, Fabio Rovazzi, Michele Bravi, Nina Zilli, Riki, Samuel, Ermal Meta, Alessio Bernabei, Alexia, Baby K, Fabrizio Moro, Il Cile, Irama, Kadebostany e Tiromancino.

Anche quest’anno Wind Summer Festiva dà spazio alla musica emergente, ospitando sei giovani artisti in gara e dando loro la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Questi i nomi dei tre finalisti: I Desideri, Mahmood, Shade.

Earone, la società che fornisce le rilevazioni AirPlay radio e TV assegnerà il premio Wind Summer Festival al brano numero uno della classifica dell’airplay. Mentre Radio 105, conferirà lo speciale Premio 105 sulla base delle preferenze del pubblico che ha votato sul proprio sito.