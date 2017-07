Lunezia 2017: Giuliano Sangiorgi premiato per la miglior scrittura di testi. Sul palco anche Sebastiano Rizzo

C’era anche il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi sul palco del Premio Lunezia 2017 accompagnato dal noto regista Sebastiano Rizzo. Il cantautore salentino ha ricevuto durante la serata il Premio Letterario per la miglior scrittura di testi e si è esibito in un’intensa versione di Lo sai da qui, recente estratto dall’album La rivoluzione sta arrivando.

Il regista Sebastiano Rizzo, molto apprezzato in Italia, partecipa come attore in molteplici fiction e serie televisive di successo tra le quali Distretto di Polizia, Don Matteo e Squadra Antimafia 2. Domenica 30 luglio Rizzo è atteso all’evento Marble Stars in Piazza Alberica a Carrara, organizzato dall’agenzia ‘Metropolitan Fashion Mode’ della Direttrice Fabiana Cappè e condotto dal noto attore napoletano Edoardo Velo.