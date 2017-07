Justin Bieber: annullate le ultime tappe del ‘Purpose World Tour’. L’annuncio via social

A una manciata di tappe dalla fine, arriva l’annuncio che le fan statunitensi, canadesi e asiatiche non avrebbero mai voluto ricevere. La superstar Justin Bieber ha, infatti, annunciato via social la sospensione delle ultime date del suo Purpose World Tour, con il quale il giovane artista ha macinato migliaia di chilometri negli ultimi mesi.

Così, dopo essersi esibito da Est a Ovest (Italia compresa) di fronte a un pubblico adorante, è proprio alle fan di casa sua che si vede costretto a dire addio. Ecco quanto si legge sul suo profilo facebook:

«Per circostanze impreviste, Justin Bieber cancellerà i concerti rimanenti del Purpose World Tour. Justin ama i suoi fan e detesta doverli deludere. Ringrazia il suo pubblico per l’esperienza incredibile del Purpose World Tour negli ultimi 18 mesi. È grato e onorato di aver condiviso quest’esperienza con il suo team e la sua crew in oltre 150 show di successo attraverso 6 continenti.

Tuttavia, dopo una valutazione attenta ha deciso che non si esibirà in nessun ulteriore concerto. I biglietti saranno rimborsati nei punti vendita.» Non c’è altro da dire: mentre si vocifera anche di una nuova fiamma per Justin, arriva l’ennesima brutta, bruttissima, doccia fredda per le beliebers di tutto il mondo.